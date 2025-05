Confira o resumo dos gols da rodada do Brasileirão no fim de semana Botafogo goleia o Inter; Atlético/MG vence o Fluminense e Cruzeiro bate o Sport em Recife Esporte Record|Do R7 12/05/2025 - 15h36 (Atualizado em 12/05/2025 - 15h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Confira os destaques dos jogos do último domingo no Brasileirão, com uma goleada impressionante do Botafogo sobre o Internacional e uma partida eletrizante entre Atlético Mineiro e Fluminense. Igor Jesus e Marlon Freitas foram fundamentais na vitória do Botafogo, enquanto Hulk e Igor Gomes garantiram a vitória do Atlético Mineiro. Além disso, o Sport sofreu uma derrota em casa contra o Cruzeiro na estreia do técnico Antônio Oliveira. Veja todos os detalhes e os golaços que marcaram a rodada.