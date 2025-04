Confira os gols da noite da Libertadores e da Sul-Americana Descubra todos os detalhes e desdobramentos desses confrontos emocionantes Esporte Record|Do R7 10/04/2025 - 15h37 (Atualizado em 10/04/2025 - 15h37 ) twitter

Confira os principais momentos dos jogos da noite pela Copa Libertadores e Sul-Americana. O Palmeiras venceu o Cerro Porteño com gol de Richard Rios, que gerou polêmica ao pedir silêncio à torcida após críticas na final do Paulistão.

O Flamengo enfrentou o Central Córdoba no Maracanã, mas não conseguiu reverter o placar adverso. Já o Bahia brilhou ao vencer o Nacional no Uruguai com um golaço, marcando sua primeira vitória fora de casa nesta edição da Libertadores.

