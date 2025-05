Confira os lances da rodada da Libertadores e da Sul-Americana Confira os destaques e gols emocionantes da rodada Esporte Record|Do R7 15/05/2025 - 16h04 (Atualizado em 15/05/2025 - 16h04 ) twitter

O Botafogo garantiu uma vitória crucial contra o Estudiantes da Argentina, vencendo por 3 a 2 com gols de Juan Cruz, Igor Jesus e Arthur. Na Copa Sul-Americana, o Fluminense triunfou sobre a União Espanhola do Chile por 2 a 0, com Samuel Xavier selando a vitória. O Vitória também saiu vitorioso contra o Cerro Largo no Uruguai, graças a um gol de Claudinho. Apesar de já eliminado, o Cruzeiro venceu o Palestino de virada, com Gabigol marcando o gol decisivo.