Confronto entre Taubaté e São José promete emoção Times mostram evolução e rivalidade intensa no Vale do Paraíba Esporte Record|Do R7 13/03/2025 - 16h13

O confronto entre Taubaté e São José no Joaquinzão promete ser emocionante, com ambos os times mostrando evolução desde o início do campeonato. O São José, sob a liderança de Paulo Roberto Santos, e o Taubaté, com o técnico Félix, passaram por mudanças táticas e psicológicas.

A rivalidade intensa no Vale do Paraíba e a motivação dos técnicos serão fatores decisivos. Com os times bem entrosados, o favoritismo é incerto, tornando a partida ainda mais imprevisível.