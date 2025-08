Copa do Brasil tem jogos decisivos: oitavas tem Dérbi na capital e São Paulo no Paraná Corinthians e Palmeiras se enfrentam com desfalques importantes, enquanto São Paulo busca a classificação contra o Athletico Paranaense Esporte Record|Do R7 06/08/2025 - 15h53 (Atualizado em 06/08/2025 - 15h53 ) twitter

A Copa do Brasil chega a momentos decisivos com os jogos de volta das oitavas de final. Corinthians e Palmeiras se enfrentam com desfalques importantes, enquanto São Paulo busca a classificação contra o Athletico Paranaense com a vantagem do empate. O Atlético Mineiro venceu o Flamengo no jogo de ida e precisa apenas de um empate para avançar, enquanto o Flamengo precisa de uma vitória por dois gols para seguir no tempo normal.