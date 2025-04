Corinthians e Fluminense: Record transmite o clássico nacional nesta quarta-feira (16) Acompanhe todos os detalhes e emoções do pré-jogo a partir das 19h na Record, R7 e PlayPlus Esporte Record|Do R7 15/04/2025 - 16h45 (Atualizado em 15/04/2025 - 16h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Record TV transmite o emocionante clássico entre Corinthians e Fluminense pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians busca se recuperar após derrota para o Palmeiras, enquanto o Fluminense, sob o comando de Renato Gaúcho, vem de três vitórias consecutivas.

O técnico Ramon Diaz enfrenta incertezas com lesões de jogadores chave, enquanto o Fluminense conta com o retorno de Nonato. Acompanhe todos os detalhes e emoções do pré-jogo a partir das 19h na Record, R7 e PlayPlus.