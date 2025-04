Corinthians e Santos ainda buscam novos técnicos para sequência da temporada A situação dos times é crítica, especialmente com jogos importantes como a Copa do Brasil se aproximando Esporte Record|Do R7 25/04/2025 - 16h42 (Atualizado em 25/04/2025 - 16h46 ) twitter

O Corinthians e o Santos estão em busca de novos técnicos, com Dorival Júnior em negociações avançadas para assumir o comando do Timão. O empresário de Dorival pediu um salário de R$ 3 milhões mensais, gerando tensão na diretoria devido à situação financeira do clube.

Enquanto isso, Ramon Díaz anunciou uma pausa na carreira, e Tiago Mota foi sondado após sua saída da Juventus. No Santos, César Sampaio e Orlando Ribeiro ganharam prestígio como técnicos interinos, mas seus dias estão contados.