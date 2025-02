Corinthians marca gol da classificação aos 43 e enlouquece o “Bando de Loucos” em São Paulo Timão segue na busca por mais um título na libertadores Esporte Record|Do R7 27/02/2025 - 17h23 (Atualizado em 27/02/2025 - 17h38 ) twitter

O Corinthians garantiu sua vaga na próxima fase da pré-Libertadores após vencer a Universidad Central da Venezuela por 3 a 2, com gols de Yuri Alberto e Matheus Bidu. Agora, o Timão enfrentará o Barcelona de Guayaquil, do Equador, buscando uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores.

Além disso, o time se prepara para um importante confronto contra o Mirassol nas quartas de final do Campeonato Paulista, com o goleiro Hugo Souza destacando a necessidade de melhorias no desempenho da equipe. O torcedor corintiano está ansioso por um título, algo que não acontece desde 2019.