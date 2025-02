Corinthians não perde um jogo desde 31 de outubro de 2024 Time emplacou dez vitórias consecutivas com a de ontem, contra o Água Santa Esporte Record|Do R7 23/01/2025 - 14h41 (Atualizado em 23/01/2025 - 14h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Depois de ganhar os dois primeiros jogos contra Bragantino e Velo Clube, o Timão ganhou do Água Santa por 2 a 1, em casa. Assim, ele supera o próprio número de vitórias consecutivas do século e segue líder do Paulistão com 9 pontos.

O próximo jogo será o clássico contra o São Paulo, no domingo (26), no estádio do Morumbi.