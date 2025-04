Corinthians perde em casa e Vasco sofre empate no fim do jogo na sul-americana Já na Libertadores, São Paulo venceu o Talleres e Botafogo sofre derrota para a Universidad do Chile Esporte Record|Do R7 03/04/2025 - 15h46 (Atualizado em 03/04/2025 - 15h55 ) twitter

O desempenho dos clubes brasileiros nas competições continentais é pauta no Esporte Record de hoje. O Corinthians enfrentou dificuldades com desfalques e estreou com derrota contra o Huracán da Argentina. O Vasco, apesar de ter a vitória nas mãos, deixou escapar nos minutos finais contra o Melgar do Peru, resultando em um empate de 3 a 3.

Na Copa Libertadores, o São Paulo venceu o Talleres na Argentina com um gol de Alisson, enquanto o Botafogo perdeu para a Universidad de Chile. Na Copa Sul-Americana, o Grêmio triunfou sobre o Sportivo Luqueño no Paraguai, e o Vitória empatou com a Universidad Católica do Equador.