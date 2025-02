Corinthians só empata com o Guarani, mas garante semifinal em casa Jogo equilibrado contou com dois gols de Romero para o Timão Esporte Record|Do R7 24/02/2025 - 16h13 (Atualizado em 24/02/2025 - 16h19 ) twitter

O Corinthians empatou com o Guarani em uma partida emocionante e garantiu que, até a semifinal do Campeonato Paulista, jogará em casa.

Com um gol marcado pelo artilheiro Romero, o Timão abriu o placar, mas o Guarani logo igualou com um golaço de Rafael Bilu ainda no primeiro tempo; no segundo, virou o jogo.

No entanto, o Corinthians não desistiu. Após mudanças estratégicas do técnico João Marcelo, com a entrada de novos jogadores, Romero marcou novamente e garantiu o empate.

Agora, o time segue com grandes expectativas para a próxima fase do campeonato.