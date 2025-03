Corinthians vence Palmeiras o Allianz Parque Timão vence primeiro jogo da final e se aproxima do título paulista Esporte Record|Do R7 17/03/2025 - 15h29 (Atualizado em 17/03/2025 - 15h51 ) twitter

Na primeira partida da final do Campeonato Paulista, o Corinthians derrotou o Palmeiras no Allianz Parque, com um gol decisivo de Yuri Alberto. A vitória garante ao Timão uma vantagem importante para o jogo de volta, que será disputado em seu estádio.

Apesar das várias chances criadas pelo Palmeiras, o time não conseguiu evitar a derrota. Agora, a última partida promete ser decisiva e cheia de emoção, com o Corinthians buscando o título em casa.