Corinthians viaja para Colômbia em busca da primeira vitória na Sul-Americana Timão enfrenta América de Cali com desfalques na equipe Esporte Record|Do R7 08/04/2025 - 16h01 (Atualizado em 08/04/2025 - 16h10 )

O Esporte Record destaca o confronto do Corinthians contra o América de Cali na Colômbia pela Copa Sul-Americana. O Timão, após derrota em casa para o time argentino, busca recuperação mesmo com desfalques importantes. Romero, craque do time, enfatiza a necessidade de mudança de postura e a obrigação de vencer fora de casa. O jogo será um desafio, especialmente com a ausência de seis jogadores, incluindo Memphis e Igor Coronado. A partida promete ser um teste de superação para o Corinthians.