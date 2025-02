Deivid Washington chega ao Santos para reforçar time nas quartas de final Atacante de 19 anos, emprestado pelo Chelsea, foi apresentado oficialmente e pode estrear nas quartas de final contra o Bragantino Esporte Record|Do R7 28/02/2025 - 17h10 (Atualizado em 28/02/2025 - 17h10 ) twitter

O atacante Deivid Washington, de 19 anos, foi oficialmente apresentado como novo reforço do Santos, chegando por empréstimo do Chelsea. O jovem atleta já está integrado ao time e treinando com o grupo, podendo estrear já nas quartas de final contra o Bragantino.

David, que usará a camisa 36, expressou felicidade em retornar ao clube onde iniciou sua carreira e destacou a oportunidade de jogar ao lado de Neymar. No Chelsea, ele atuou principalmente no time sub-21, marcando 10 gols em 18 partidas. O empréstimo vai até o fim do ano.