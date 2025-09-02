Deivid Washington retorna ao Chelsea e Santos deve trazer quatro novos reforços
Alexis Duarte, zagueiro paraguaio, está quase certo, enquanto negociações com Adonis Frias enfrentam entraves
No último dia da janela de transferências do futebol brasileiro, o Santos está próximo de anunciar quatro reforços. Após devolver Deivid Washington ao Chelsea, o clube busca aliviar a folha salarial. Alexis Duarte, zagueiro paraguaio, está quase certo, enquanto negociações com Adonis Frias enfrentam entraves. Victor Hugo e Lautaro Dias também são alvos do Peixe.