Deivid Washington retorna ao Chelsea e Santos deve trazer quatro novos reforços

Alexis Duarte, zagueiro paraguaio, está quase certo, enquanto negociações com Adonis Frias enfrentam entraves

Esporte Record|Do R7

No último dia da janela de transferências do futebol brasileiro, o Santos está próximo de anunciar quatro reforços. Após devolver Deivid Washington ao Chelsea, o clube busca aliviar a folha salarial. Alexis Duarte, zagueiro paraguaio, está quase certo, enquanto negociações com Adonis Frias enfrentam entraves. Victor Hugo e Lautaro Dias também são alvos do Peixe.

