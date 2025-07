Deu play: beach tennis cresce no Brasil e cuidados para o início são essenciais Saiba dicas essenciais para praticar o esporte ao ar livre Esporte Record|Do R7 08/07/2025 - 16h09 (Atualizado em 08/07/2025 - 16h09 ) twitter

Para quem pratica esportes ao ar livre, fortalecer os músculos é crucial para evitar lesões. Treinamento funcional e pilates são recomendados. Antes do jogo, faça alongamento dinâmico para preparar o corpo. Após, alongue para relaxar os músculos. Use filtro solar e roupas com FPS para proteção solar. Hidratação é vital, especialmente com isotônicos, para repor líquidos perdidos durante a prática.