Deyverson machuca companheiro em comemoração e gol de bicicleta é anulado em seguida

No Esporte Record de hoje, um momento curioso do Campeonato Brasileiro é destacado: Deyverson, jogador do Fortaleza, acidentalmente machucou seu companheiro Moisés durante a comemoração de um gol.

O incidente ocorreu quando Moisés foi empurrado contra as grades próximas à torcida, resultando em sua saída do jogo. Para piorar, o gol foi anulado por impedimento.