Durante coletiva, CEO do Santos é colocado contra a parede: "A torcida precisa saber" Jornalista cobrou CEO Pedro Martins sobre falta de anúncios concretos Esporte Record|Do R7 16/04/2025 - 17h13 (Atualizado em 16/04/2025 - 17h13 )

Durante uma coletiva de imprensa, o jornalista Guido Bortolomasi questionou o CEO do Santos, Pedro Martins, sobre a falta de anúncios concretos em relação ao treinador, renovação de contrato de Neymar e a arena. O CEO enfatiza a necessidade de lidar com a realidade e adotar humildade no processo de reconstrução do clube. Ele destaca que o foco é construir uma organização vencedora a longo prazo, evitando discursos fáceis e promessas vazias. A entrevista reflete sobre os 100 dias de gestão e a saída de Pedro Caixinha, reforçando o compromisso com uma reflexão séria sobre o futuro do Santos Futebol Clube.