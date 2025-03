Eliminação do Corinthians na Libertadores gera frustração Timão tem grande atuação mas não se classifica Esporte Record|Do R7 13/03/2025 - 16h11 (Atualizado em 13/03/2025 - 16h21 ) twitter

A eliminação do Corinthians na fase preliminar da Libertadores, mesmo após a vitória sobre o Barcelona de Guayaquil, surpreendeu os torcedores. Apesar da boa estratégia, houve frustração com o tempo de bola parada e a gestão do elenco. Além disso, a eliminação precoce trouxe impacto financeiro e levantou expectativas para os próximos campeonatos, como a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro.