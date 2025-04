Em cinco rodadas, quatro dos 20 clubes do Brasileirão já demitiram os comandantes Record exibe duelo entre treinadores pressionados na competição no domingo (27) Esporte Record|Do R7 24/04/2025 - 16h28 (Atualizado em 24/04/2025 - 16h28 ) twitter

A instabilidade dos técnicos de futebol no Brasil é um tema recorrente, com 20% dos treinadores da Série A já demitidos em apenas cinco rodadas. A pressão é constante, como demonstrado por Leonardo Jardim do Cruzeiro e Fábio Carille do Vasco, ambos sob escrutínio após resultados insatisfatórios.

A dança das cadeiras nos bancos de reserva é uma realidade, com apenas quatro técnicos mantendo seus cargos por mais de um ano. A transmissão de Cruzeiro e Vasco pela Record é uma oportunidade para os técnicos provarem seu valor e garantirem estabilidade em suas posições.