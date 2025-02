Equipe de Ciclismo de Santos (SP) conquista título geral do Campeonato Brasileiro de Pista João Vitor da Silva foi o principal destaque, com quatro medalhas de ouro Esporte Record|Do R7 26/02/2025 - 17h36 (Atualizado em 26/02/2025 - 18h02 ) twitter

A equipe de ciclismo de Santos, Soul Cycles Santos/Fupes, conquistou o título geral do Campeonato Brasileiro de Pista, realizado em Indaiatuba (SP). João Vitor da Silva foi o principal destaque, com quatro medalhas de ouro, enquanto Maria Teresa Miller se destacou com o título no feminino.

Além disso, a equipe teve outras ótimas performances, incluindo o hexacampeonato de Daniel Henrique Brito.