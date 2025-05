Equipe de Taubaté (SP) brilha em competição internacional paralímpica Foram 3 medalhas de ouro, 3 de prata e uma de bronze Esporte Record|Do R7 02/05/2025 - 16h26 (Atualizado em 02/05/2025 - 16h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A equipe de paratletas de Taubaté teve um desempenho impressionante em uma competição internacional no centro paralímpico, conquistando 3 ouros, 3 pratas e 1 bronze. Alessandro Rodrigo da Silva destacou-se no lançamento do disco, levando o ouro, e garantiu a prata no arremesso de peso. Tiago Soares conquistou prata no disco e bronze no arremesso. Na pista, Edineusa Santos brilhou com ouro nos 1500 metros, enquanto Michel Gustavo assegurou a prata no salto em distância. Júlio César Leite encerrou com chave de ouro no lançamento de dardo e ficou em sexto no arremesso de peso.