Equipe de vôlei feminino de São José dos Campos (SP) brilha em competições O coordenador Ricardo Alexandre e atletas destacam a importância do apoio municipal e a experiência adquirida Esporte Record|Do R7 27/08/2025 - 15h28 (Atualizado em 27/08/2025 - 15h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A equipe de vôlei feminino de São José dos Campos (SP), formada pelo programa Atleta Cidadão, celebra conquistas nos Jogos Regionais e participa da Superliga C e do Campeonato Paulista. O coordenador Ricardo Alexandre e atletas destacam a importância do apoio municipal e a experiência adquirida em competições nacionais. O time busca visibilidade e crescimento, com jogos marcados contra Praia Grande e Jundiaí.