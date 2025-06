Esporte de Jacareí conquista medalhas no tênis de mesa, judô e maratona aquática Cidade celebra vitórias no esporte Esporte Record|Do R7 25/06/2025 - 16h28 (Atualizado em 25/06/2025 - 16h37 ) twitter

Jacareí celebra vitórias no esporte. No tênis de mesa, a equipe feminina sub-19 conquistou as três primeiras posições no Campeonato Paulista. No judô, Jennifer Kessya foi vice-campeã nos Jogos Abertos da Juventude. Na natação, a equipe master dominou o Circuito Paulista de Maratonas Aquáticas, garantindo várias medalhas.