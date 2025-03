Esporte Record analisa derrota do Brasil para a Argentina Evaldo Prado critica desempenho da seleção e aponta superioridade argentina Esporte Record|Do R7 26/03/2025 - 18h07 (Atualizado em 26/03/2025 - 18h07 ) twitter

No Esporte Record desta quarta-feira (26), o comentarista Evaldo Prado analisou a derrota da seleção brasileira para a Argentina, destacando a clara superioridade do time adversário e as falhas apresentadas pelo Brasil em campo. A análise apontou a falta de criação de jogadas, problemas na escalação e desempenho abaixo do esperado dos jogadores, com exceção de Matheus Cunha, autor do gol brasileiro.

Prado ressaltou a falta de coesão do time e a evidente diferença de desempenho entre os atletas atuando por seus clubes e quando vestem a amarelinha.