Esporte Record entra na trend e faz os principais momentos do esporte em desenho Sucesso nas redes sociais, inteligência artificial transforma fotos em animes Esporte Record|Do R7 02/04/2025 - 16h50 (Atualizado em 02/04/2025 - 16h50 )

Embalado pela trend de animes, sucesso nas redes sociais, relembramos momentos icônicos do esporte. Destacamos Pelé com seu famoso soco no ar, uma celebração que se tornou símbolo de protesto e alegria no futebol.

Também celebramos Rebeca Andrade, medalhista olímpica, e sua energia contagiante nas competições. Gustavo Kuerten, o Guga, é lembrado por seus tempos de glória no tênis, e Ayrton Senna, o eterno patrão, por suas vitórias na Fórmula 1. Acompanhe ao longo da semana mais imagens e histórias emocionantes do esporte.