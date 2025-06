Etapa histórica do Circuito Mares tem atuação histórica de nadadora joseense A nadadora olímpica Fabíola Molina venceu duas provas Esporte Record|Do R7 10/06/2025 - 16h27 (Atualizado em 10/06/2025 - 16h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A nadadora olímpica Fabíola Molina destacou-se no Circuito Mares em Caraguatatuba (SP), vencendo a prova noturna de sábado (7) e a prova de 2,5 km no domingo. A equipe Molina também brilhou, com Francisco Molina, pai de Fabíola, e Lisandra Molina conquistando o primeiro lugar em suas categorias, consolidando um fim de semana vitorioso para a família.