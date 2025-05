Exclusivo: Arrascaeta fala sobre ótima fase e artilharia do Brasileirão Arrascaeta reflete sobre seu crescimento desde 2019, a importância de seus companheiros de equipe e a honra de receber a histórica camisa de Zico Esporte Record|Do R7 15/05/2025 - 16h12 (Atualizado em 15/05/2025 - 16h12 ) twitter

Arrascaeta, camisa 10 do Flamengo, compartilha sua experiência em uma entrevista exclusiva, destacando seu desempenho excepcional no Brasileirão. Com 7 gols marcados, ele é um dos artilheiros da competição, contribuindo significativamente para a disputa acirrada entre Flamengo e Palmeiras pela liderança. Arrascaeta reflete sobre seu crescimento desde 2019, a importância de seus companheiros de equipe e a honra de receber a histórica camisa de Zico. Ele também comenta sobre suas aspirações de conquistar títulos importantes com o Flamengo, incluindo o Mundial. O jogador se prepara para o confronto decisivo contra a LDU na Libertadores, onde o Flamengo precisa vencer para continuar na competição.