Fabíola Molina conquista título em Brasília Nadadora de 50 anos venceu prova de 2 km em 32 minutos e 58 segundos, igualando o tempo da campeã da categoria de 14 a 16 anos Esporte Record|Do R7 04/08/2025 - 17h07 (Atualizado em 04/08/2025 - 17h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A nadadora Fabíola Molina, aos 50 anos, venceu a competição Rei e Rainha do Mar em Brasília, destacando-se na categoria classic feminino de 2 km. A prova ocorreu no Lago Paranoá, onde Fabíola completou o percurso em 32 minutos e 58 segundos, igualando o tempo da campeã da categoria de 14 a 16 anos. A próxima etapa será no Leblon, no Rio de Janeiro.