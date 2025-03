Flamengo conquista Campeonato Carioca com Filipe Luís Terceiro título em seis meses é celebrado com festa Esporte Record|Do R7 18/03/2025 - 18h52 (Atualizado em 18/03/2025 - 18h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A torcida rubronegra está em festa com a vitória do Flamengo no Campeonato Carioca, marcando o terceiro título de Filipe Luís em menos de seis meses.

O lendário Zico entregou o troféu ao time, destacando a importância histórica da conquista. Apesar dos desafios em campo, como gols anulados pelo VAR, o Flamengo garantiu o título, e a alegria tomou conta das ruas. Fora do estádio, confrontos entre torcedores e a polícia resultaram em prisões.

A campanha vitoriosa do Flamengo, sob a liderança de Filipe Luís, reforça o espírito competitivo do clube, que busca triunfar em todos os torneios que disputa.