Flamengo passa o trator em cima do Juventude e vence de 6 a 0 Arrascaeta foi destaque da partida, que também teve gols de Erick Pulgar, Gonzalo, Danilo e Pedro Esporte Record|Do R7 17/04/2025 - 17h32 (Atualizado em 17/04/2025 - 17h32 )

Também foi destaque a impressionante vitória do Flamengo sobre o Juventude por 6 a 0 no Campeonato Brasileiro. Com uma atuação de gala de Arrascaeta, o time carioca dominou o jogo no Maracanã. Erick Pulgar abriu o placar, seguido por gols de Gonzalo Plata, Danilo, Arrascaeta e Pedro, que marcou duas vezes. Com este resultado, o Flamengo lidera o campeonato ao lado do Palmeiras. O próximo desafio será o clássico contra o Vasco, novamente no Maracanã.