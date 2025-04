Fortaleza e Internacional têm os técnicos mais longevos do Brasileirão Ambos os profissionais são exemplos de estabilidade e eficiência Esporte Record|Do R7 10/04/2025 - 15h41 (Atualizado em 10/04/2025 - 16h50 ) twitter

A longevidade dos técnicos é crucial para o sucesso das equipes no futebol brasileiro. Roger Machado, ídolo do Internacional, está invicto há 15 jogos e enfrenta Juan Pablo Vojvoda do Fortaleza, que já venceu múltiplos campeonatos regionais.

Ambos os técnicos são exemplos de estabilidade e eficiência. Este confronto promete ser um espetáculo, com transmissão ao vivo pela Record.