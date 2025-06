Fortaleza e Santos se enfrentam no Castelão Peixe tenta vencer a segunda no Brasileirão Esporte Record|Do R7 11/06/2025 - 16h41 (Atualizado em 11/06/2025 - 16h47 ) twitter

O Campeonato Brasileiro retorna com o confronto entre Santos e Fortaleza, válido pela 12ª rodada. O Fortaleza, em 17º lugar, busca sair da zona de rebaixamento após reformulações no time. O Santos, também em situação delicada, almeja a vitória para subir na tabela. A partida será transmitida ao vivo pela RECORD, com cobertura no R7 e PlayPlus.