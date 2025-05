Grêmio e Vasco tropeçam na Copa Sul-Americana Acompanhe os detalhes dos jogos e as reações das equipes brasileiras na competição continental Esporte Record|Do R7 14/05/2025 - 16h30 (Atualizado em 14/05/2025 - 16h30 ) twitter

Na Copa Sul-Americana, o Grêmio empatou em casa com o Godoy Cruz, mantendo-se em segundo lugar no grupo D. João Pedro marcou para o tricolor gaúcho, mas Andina empatou ainda no primeiro tempo. Já o Vasco, sob o comando de Fernando Diniz, estreou com derrota para o Lanús na Argentina, caindo para o terceiro lugar do grupo G. O Grêmio sofreu um empate frustrante contra o Bragantino, após marcar o gol da vitória aos 42 do segundo tempo.