Ídola da natação tem títulos brasileiros e medalha de prata no Pan-Americano de 2007 Fabíola Molina destaca a importância da dedicação e disciplina em sua carreira Esporte Record|Do R7 27/05/2025 - 16h01

Fabíola Molina, ícone da natação brasileira, celebra 50 anos com recorde sul-americano nos 50m costas. A atleta destaca a importância da dedicação e disciplina em sua carreira. Além de competir, Fabíola apoia o esporte master, incentivando a prática esportiva para qualidade de vida. Com uma rotina agitada, ela equilibra família e esporte, mostrando que é possível alcançar objetivos com esforço e paixão.