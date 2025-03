Instituto Athlon Representa o Brasil no Inter Clubes de Golball no Canadá Equipe brasileira compete no Canadá com reforços, visando título e preparação para o Mundial de Golball

Esporte Record|Do R7 05/03/2025 - 15h35 (Atualizado em 05/03/2025 - 15h35 )

