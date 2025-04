Internacional é punido após atleta jogar banana em direção ao banco de reservas do Sport Clube vai atuar com os portões fechados até o julgamento do caso; jogadora responsável foi afastada Esporte Record|Do R7 02/04/2025 - 16h44 (Atualizado em 02/04/2025 - 16h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu o Internacional após um incidente racista durante uma partida do Brasileirão Feminino em Porto Alegre (RS). Uma banana foi arremessada em direção ao banco de reservas do Sport, resultando na perda de três mandos de campo para o time gaúcho, que jogará com portões fechados até o julgamento do caso.

A jogadora responsável, identificada como uma atleta da base de 18 anos, teve seu contrato rescindido. O clube se comprometeu a colaborar com as investigações, enquanto a CBF propõe punições preventivas contra racistas. O julgamento está marcado para 10 de abril no STJD.