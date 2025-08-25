Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Jacareí M17 vence Poli na final e conquista 13º título estadual nas categorias de base

A vitória, ocorrida em Jacareí, ressalta o potencial dos jovens atletas

Esporte Record|Do R7

O Jacareí Rugby sagrou-se campeão paulista na categoria sub-17 ao vencer a Poli por 45 a 17. Este é o 13º título paulista de base do clube, destacando o sucesso da reformulação do time, que conta com o apoio do SESI e novas metodologias de treinamento. A vitória, ocorrida em Jacareí, ressalta o potencial dos jovens atletas e o trabalho dedicado da equipe técnica liderada pelo professor Arthur.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.