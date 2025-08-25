Jacareí M17 vence Poli na final e conquista 13º título estadual nas categorias de base A vitória, ocorrida em Jacareí, ressalta o potencial dos jovens atletas Esporte Record|Do R7 25/08/2025 - 15h33 (Atualizado em 25/08/2025 - 15h33 ) twitter

O Jacareí Rugby sagrou-se campeão paulista na categoria sub-17 ao vencer a Poli por 45 a 17. Este é o 13º título paulista de base do clube, destacando o sucesso da reformulação do time, que conta com o apoio do SESI e novas metodologias de treinamento. A vitória, ocorrida em Jacareí, ressalta o potencial dos jovens atletas e o trabalho dedicado da equipe técnica liderada pelo professor Arthur.