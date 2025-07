Jacareí Rugby Feminino celebra título e se prepara para a Copa do Brasil O treinador Júlio Faria e as atletas Ariele Medeiros e Fabrini Costa destacam a importância do título Esporte Record|Do R7 04/07/2025 - 16h38 (Atualizado em 04/07/2025 - 16h38 ) twitter

O time feminino de rugby de Jacareí (SP) comemora a conquista inédita do Campeonato Paulista, após vencer a equipe da Poli. O treinador Júlio Faria e as atletas Ariele Medeiros e Fabrini Costa destacam a importância do título para a cidade. Agora, o foco é a semifinal da Copa do Brasil, marcada para este fim de semana em Jacareí.