Jogadores da base de clube argentino são punidos por foto com jogador do clube rival A decisão gerou controvérsia nacional Esporte Record|Do R7 06/06/2025 - 16h21 (Atualizado em 06/06/2025 - 16h21 )

Em Rosário, Argentina, jovens jogadores do Newell’s Old Boys foram suspensos após tirarem foto com um jogador do rival Rosário Central. A decisão gerou controvérsia nacional, com críticas até do técnico da seleção argentina. A suspensão foi justificada como proteção aos garotos, cujas famílias foram ameaçadas por torcedores organizados.