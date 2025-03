Jogadores do Palmeiras sofrem ataques racistas na Libertadores Sub-20 no Paraguai Incidente em Assunção gera repúdio de clubes brasileiros e cobrança por punições rigorosas Esporte Record|Do R7 07/03/2025 - 16h46 (Atualizado em 07/03/2025 - 17h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um caso de racismo durante a Libertadores Sub-20, em Assunção, capital do Paraguai, colocou o Palmeiras e a Conmebol em foco. Os jogadores Luighi e o meia Figueiredo, do clube brasileiro, foram alvos de ataques racistas por parte da torcida do Cerro Porteño, gerando forte reação de times como São Paulo, Corinthians e Santos, que repudiaram os atos.

A CBF acionou a Conmebol, exigindo punições rigorosas, mas a falta de ações concretas tem sido criticada.