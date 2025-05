Jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil terminam com muita emoção Acompanhe todos os detalhes e prepare-se para os jogos de volta Esporte Record|Do R7 02/05/2025 - 16h16 (Atualizado em 02/05/2025 - 16h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Confira os destaques dos jogos da Copa do Brasil, onde Vasco e Operário, Flamengo e Botafogo-PB, CSA e Grêmio, Bahia e Paysandu, Palmeiras e Ceará se enfrentaram em partidas emocionantes. Nuno Moreira abriu o placar para o Vasco, enquanto Joshua marcou e garantiu a vitória do Flamengo.

Já o Botafogo do Rio goleou o Capital com gols de Alex Telles e Igor Jesus. Em Maceió, o CSA venceu o Grêmio por 3 a 2, com destaque para o golaço de falta de Brian. O Bahia superou o Paysandu com um pênalti convertido por Cauê. O Palmeiras conquistou sua 200ª vitória sob o comando de Abel Ferreira, vencendo o Ceará com um gol de Gustavo Gomes.