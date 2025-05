Julio Furch e Andrey Quintino são reintegrados ao elenco do Santos Time da Baixada também conta com Tiquinho Soares, David Washington e Luca Meirelles no setor ofensivo Esporte Record|Do R7 14/05/2025 - 16h39 (Atualizado em 14/05/2025 - 16h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O centroavante argentino Julio Furch, que estava treinando separado há 5 meses, foi reintegrado ao elenco do Santos a pedido do técnico Cléber Xavier. Com um salário de um milhão de reais por mês, Furch agora é mais uma opção para o treinador. Desde sua contratação em 2023, ele participou de 63 jogos, sendo titular em 24, marcou 9 gols e deu 1 assistência. Além de Furch, o Santos conta com Tiquinho Soares, David Washington e Luca Meirelles no setor ofensivo. Andrey Quintino, cria da base do Santos, também foi reintegrado e está disponível para a ponta direita.