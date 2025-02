Lima, o eterno Coringa da Vila, morre aos 83 anos O ex-jogador atuou na equipe de base do Peixe entre 1961 e 1971 Esporte Record|Do R7 04/02/2025 - 15h14 (Atualizado em 04/02/2025 - 15h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Antônio Lima dos Santos, um dos ídolos eternos da Vila, morreu no último dia 02 de fevereiro.

Sua trajetória de dez anos como titular do Santos (1961 a 1971) foi marcada por títulos de extrema importância, como o Mundial de 1963 e a Libertadores, no mesmo ano. Mesmo depois de aposentado, atuou como coordenador e treinador da equipe de base do Peixe, onde atuou por muitos anos.

A cremação está marcada para essa terça-feira (4), no Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos.