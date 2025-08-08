Lutador de taekwondo de São José dos Campos (SP) participará do Pan-Americanos da Juventude
Ele competirá na modalidade Poomsae Freestyle, que combina movimentos acrobáticos e música
William Moraes, atleta de Taekwondo de São José dos Campos (SP), representará o Brasil nos Jogos Pan-Americanos da Juventude em Assunção, Paraguai. Ele competirá na modalidade Poomsae Freestyle, que combina movimentos acrobáticos e música. O técnico Fabiano Morcian destaca a dedicação de William, que já foi campeão pan-americano e superou desafios como intoxicação alimentar para se classificar.