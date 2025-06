Lutadora de São José dos Campos (SP) vence na capital e se prepara para brasileiro de Jiu-Jitsu Vitória marca seu terceiro título na competição Esporte Record|Do R7 10/06/2025 - 16h41 (Atualizado em 10/06/2025 - 16h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A lutadora de São José dos Campos (SP), Luiza Macedo, brilhou ao conquistar seu primeiro cinturão no The Hero Fight, realizado em São Paulo. Esta vitória marca seu terceiro título na competição. Luiza venceu Ana Beatriz por 13 a 0, destacando-se na preparação para o Campeonato Brasileiro da IBJJF, que ocorrerá no próximo fim de semana.