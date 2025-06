Mundial de Bocha adaptada tem duas atletas de São José dos Campos (SP) Evento acontece em Pequim, na China Esporte Record|Do R7 10/06/2025 - 16h36 (Atualizado em 10/06/2025 - 16h36 ) twitter

A Copa do Mundo de Bocha Adaptada em Pequim conta com a participação de duas atletas de São José dos Campos (SP). Evani Calado venceu a francesa Sonia Reckel e avança para as quartas de final, enfrentando a japonesa Yanni Kinoi. Laísa Guerreiro está em terceiro na sua chave, ainda com chances de classificação. A equipe é apoiada pelas assistentes Renata e Edna Silva e pelo técnico José Guardia.