Mundial de surfe chega a Califórnia com voo de Superman e classificação de Toledo Filipe Toledo garantiu vaga direta nas oitavas com uma onda decisiva Esporte Record|Do R7 11/06/2025 - 16h50 (Atualizado em 11/06/2025 - 16h50 )

Na etapa de Trestles na Califórnia, Filipe Toledo garantiu vaga direta nas oitavas com uma onda decisiva, enquanto Miguel Pupo foi eliminado na repescagem. Ítalo Ferreira impressionou com a manobra ‘Superman’, avançando na competição. Toledo e Ferreira estão entre os melhores da WSL, buscando vaga no Final Five.