Neymar reestreia com empate no Santos Jogador confessou que ainda não está 100%, mas pretende melhorar no decorrer do campeonato Esporte Record|Do R7 07/02/2025 - 14h18 (Atualizado em 07/02/2025 - 14h18 )

Em noite de festa na Vila Belmiro com a reestreia de Neymar, o Santos empatou em 1 a 1 com o Botafogo pelo Paulistão. Neymar entrou no segundo tempo, jogou 45 minutos e criou vários lances, mas não conseguiu marcar.

Após a partida, Neymar falou sobre o retorno e confessou que o jogo foi difícil, com muita marcação. Segundo o jogador, ele ainda não está 100%, mas pretende melhorar no decorrer do campeonato.