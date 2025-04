Neymar segue em recuperação e ainda é dúvida para os próximos jogos do Santos Peixe encara o Bahia na Vila Belmiro pela segunda rodada do Brasileirão Esporte Record|Do R7 02/04/2025 - 16h27 (Atualizado em 02/04/2025 - 16h27 ) twitter

A estreia do Santos no Brasileirão não agradou os torcedores com a derrota para o Vasco. Além disso, a ausência de Neymar devido a uma lesão muscular preocupa. O craque, que treina separadamente, ainda não tem previsão de retorno.

Com o contrato de Neymar se encerrando em três meses, a renovação é uma prioridade para o clube, que deseja mantê-lo até a Copa do Mundo. A expectativa dos torcedores é grande, enquanto o Santos se prepara para enfrentar o Bahia na Vila Belmiro pela segunda rodada do campeonato.